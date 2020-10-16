مبارك الخالدي



اعتمدت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم التقريرين الفني والإداري لمنتخبنا الأولمبي والخاصين بانتهاء تجمع الأزرق الأول والذي انتهى في 12 الجاري، وبحثت اللجنة بحضور أعضاء مجلس الإدارة د.خالد عجب وخالد الشمري وأعضاء الجهازين الفني والإداري للأولمبي نتائج التجمع الذي استمر لمدة 9 أسابيع خاض خلالها 8 مباريات ودية مع الفرق المحلية.

وعلمت «الأنباء» أن اللجنة الفنية أرجأت تفعيل اعتمادها لخطة الأزرق المقبلة لحين عرضها على المدرب الإسباني كراسكو المقرر وصوله إلى البلاد اليوم، والذي سيدخل حجرا صحيا وفق الإجراءات الصحية المتبعة في البلاد.



وفي شأن متصل، أشادت اللجنة بنتائج التجمع مثنية على أداء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، رغم الظروف الصعبة التي رافقت التجمع.