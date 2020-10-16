فاز نادي اليرموك بكأس اتحاد الاسكواش لفئة العمومي للموسم 2019/ 2020 بعد تغلبه في اللقاء النهائي على السالمية بنتيجة 1/2، حيث فاز في اللقاء الأول لاعب اليرموك علي الرامزي على لاعب السالمية سالم فايز 0/3، ليعادل عبدالله المزين النتيجة بفوزه على عمار التميمي 0/3، وبعدها لعب يوسف نزار مع فلاح فايز اللقاء الفاصل والذي تألق فيه نزار وحوّل تأخره بالشوط الأول الى فوز كاسح على فايز بنتيجة 1/3 ليظفر اليرامكة ببطولة الكأس ويضمها لبطولة الدوري ويحتل السالمية الوصافة.



وجرى اللقاء أول من أمس على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي بجنوب السرة.

وكان العربي قد جاء ثالثا محققا المفاجأة بالفوز على النصر 1/2 حيث قاد لاعب الأخضر الواعد محمد التركي فريقه لتحقيق الإنجاز بالفوز على المصنف الأول بالنصر محمد عادل المسعود 0/3، ليمهد الطريق لزميله يوسف النجار الذي تغلب على لاعب النصر فهد المطيري 1/3 ليعود الأخضر لمنصات التتويج بعد غياب تعدى 15 عاما.



وعقب اللقاء الختامي سلم نائب رئيس الاتحاد حامد العمران كأس البطولة للاعبين علي الرامزي وعمار التميمي، فيما وزع الميداليات على الفرق الثلاثة الاولى أمين السر العام منصور العدواني وأمين الصندوق المساعد مبارك البذالي وعضو مجلس الإدارة وليد المزيدي.



من جانبه، اكد نجم اليرموك يوسف نزار أن الثنائية كانت نصب أعين اللاعبين والجهازين الفني والإداري منذ بداية الموسم للثقة الكبيرة بزميليه التميمي والرامزي، مشيرا الى أن السالمية يعتبر من افضل الفرق المحلية.



وشكر نزار رئيس الاتحاد وليد الصميعي وجميع أعضاء مجلس الإدارة على الاهتمام باللعبة وإعادة النشاط بعد توقفه الاضطراري بسبب جائحة كورونا.