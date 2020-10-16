ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2021-2022 لرفعها إلى وزارة المالية لإقرارها خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسة وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وأسد تقي نائب الرئيس، والشيخ م.حمود مبارك الحمود مدير عام الهيئة بالإنابة، ونائبي المدير العام علي مروي لقطاع المالية والإدارية ومحمود ابل المستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وأعضاء مجلس الإدارة.



وقد أبّن المجلس خلال اجتماعه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واستذكر المجلس دوره الذي ساهم في إجراء طفرة رياضية شاملة في البلاد بإقرار القوانين التي ساهمت في دعم أبنائه الرياضيين وكذلك المنشآت الرياضية التي تم تشييدها في عهده وكانت محل إشادة من جميع المنظمات الرياضية الدولية، كما رفع مجلس الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم وسمو الشيخ مشعل الأحمد بثقة سمو الأمير باختياره وليا للعهد.