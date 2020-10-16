ناصر العنزي ـ هادي العنزي



تعادل السالمية وكاظمة بهدف لكل منهما بعدما فرطا بفرصهما واكتفيا بالخروج بنقطة لكل منهما في افتتاح دوري stc «التصنيف» في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد نادي الكويت.



شهد الشوط الأول تفوقا هجوميا ملحوظا لكاظمة وهدد مرمى خصمه، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق مهاجمه شبيب الخالدي بعدما هيأ له المحترف آجائي الكرة ليودعها الخالدي بهدوء على يسار الحارس أحمد عادي الذي خرج بعد الهدف مصابا وحل مكانه بدر الصعنون (27).



وزج مدرب كاظمة الاسباني بتشكيلة منسجمة ضمت عناصر الخبرة والشباب، وبرز منهم خلال الشوط الاول الشاب عبدالله الجزاف والمحترف بابلو في خط الوسط وشبيب الخالدي الذي أزعج دفاع الخصم بمعاونة من آجائي، وكاد بابلو يسجل هدفا لكن كرته مرت بجانب القائم، وتميزت ألعاب كاظمة بالسرعة في التمرير واستغلال الأطراف بشكل جيد.



من جانبه، فإن مدرب السالمية محمد المشعان ـ الذي تسلم مهام الفريق قبل أسبوع ـ لم يغير كثيرا من تشكيلة فريقه في عهد المدرب السابق سلمان عواد، وحصل مهاجمه فابيانو على فرصة لم تكتمل هدفا (20)، وكان من الواضح وجود ثغرة في دفاع السالمية مر منها لاعبو كاظمة أكثر من مرة.



‏ وفي الشوط الثاني تدخل مهاجم السالمية المتمكن فابيانو كعادته وسجل هدف التعادل (55)، وكأنه إذا لم يسجل فلن يسجل غيره، وبعدها تبادل الفريقان إضاعة الفرص السهلة.



أدار المباراة الحكم أحمد العلي وكان عليه استخدام بطاقته الصفراء في بعض الحالات خلال الشوط الأول.



الجهراء وبرقان



وتعادل الجهراء وبرقان 1-1 في أولى مبارياتهما بدوري stc «التصنيف» في المواجهة التي جمعتهما على ستاد ثامر بالسالمية.



لم يكن الشوط الاول جيدا لا من حيث الأداء الفني للفريقين ولا من حيث الهجمات الملعوبة المؤثرة، بعدما انحصر اللعب في وسط الملعب في اغلب فتراته، مع هجمات متقطعة تنتهي على مشارف منطقة الـ 18، مع افضلية نسبية للجهراء، لكن المهاجم الشاب المعار حديثا إلى برقان من نادي الكويت محمد ربيع تمكن من ترجيح كفة فريقه ليخرج متقدما بهدف (33) بعدما ترجم الركلة الثابتة التي تحصل عليها خارج منطقة الجزاء إلى هدف جميل سكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس الجهراء فواز الدوسري.



وتميز من الجهراء حسين الحربي ويوسف الرشيدي، وامتازا بمجهودهما الوافر ومحاولاتهما المتكررة لاختراق دفاعات برقان، لكن لم يوفقا، وجاءت أخطر فرص الجهراء بواسطة الحربي (45) لكنه سدد بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالرحمن سعد.



وكثف «الجهراوية» من هجماتهم مع بداية الشوط الثاني، ليتمكن من معادلة النتيجة بواسطة حسين الحربي الذي غمزها بـ «الكعب» (57)، وكاد الجهراء يضيف هدف التقدم لكن الحارس عبدالرحمن سعد منع عبيد رافع من التسجيل من نقطة الجزاء (61)، ومنعت العارضة هدفين لبرقان (65 و74)، ليفرض التعادل نفسه على المباراة.



محاولات جماهيرية فاشلة



حاولت مجموعة من الجماهير التسلل والدخول الى المدرج الهلالي لستاد علي صباح السالم لمتابعة مباراة الفحيحيل والصليبخات، ما دفع مراقبي اتحاد الكرة لإخراجهم فورا من الستاد تطبيقا لإجراءات السلامة الاحترازية.