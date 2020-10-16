عبدالعزيز جاسم



تمكن الساحل من التغلب على اليرموك بنتيجة 3-1 على ستاد نادي الشباب، ليتحصل أبناء أبوحليفة على أول 3 نقاط بدوري stc «التصنيف».



ولم يمهل الساحل نظيره اليرموك أي فرصة لالتقاط الأنفاس وتقدم بثلاثية في الشوط الأول، فبعد مرور دقيقتين تحصل على كرة ثابتة نفذها البرازيلي ليوناردو أوليفيرا خدعت الحارس فيصل المكيمي ودخلت المرمى.



وحاول أبناء أبوحليفة تسجيل الهدف الثاني وسط ارتباك من «اليرامكة» وكان لهم ذلك بعد تسديدة رائعة للبرازيلي ماتيوس اداوردو من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للمكيمي(25)،



وعاد الساحل مرة أخرى برأسية برازيلية عن طريق تاليسون سوزا محرزا الهدف الثالث (32).



وحاول اليرموك ترتيب أوراقه في الشوط الثاني، وتحصل على ركلة جزاء انبرى لها وسام الإدريسي ليتصدى لها الحارس نواف المنصور لكنها عادت للادريسي مرة أخرى ليضعها في الشباك (47).



وتراجع اداء الساحل هجوميا وسط رغبة اليرموك بتسجيل هدف التقليص الثاني ليتحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها هاشم عدنان الا ان الحارس المنصور تصدى لها (78).