مبارك الخالدي



فاز الفحيحيل على الصليبخات 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الاولى من دوري stc (التصنيف). وبهذا الفوز، وضع الفحيحيل أول 3 نقاط في رصيده، فيما خرج الخاسر خالي الوفاض.

سجل هدفي الفحيحيل نابي سامواه (6 و36).



وجاء الشوط الاول متوسط المستوى وشكل الفحيحيل ضغطا مبكرا أسفر عن وقوع دفاع الصليبخات في أخطاء جسيمة، ونجح نابي سامواه في استثمار حالة الارتباك في المنطقة ليسيطر على الكرة ويسددها في شباك الحارس داود زيد (6)، وكاد سلمان بورمية يضيف الهدف الثاني بعد ان خطف الكرة من بين دفاع الصليبخات لكنه سدد في اقدام الحارس (8).



ومن عرضية متقنة من بورمية اضاف سامواه الهدف الثاني برأسية دون مضايقة من الدفاع (36).

ونشط الصليبخات على مراحل، وظهر بشكل لافت محمد العلاطي الذي اهدى البرازيلي رافائيل البرتو كرة انفرادية لكنه سدد برعونة خارج المرمى (25).



وفي الشوط الثاني نشط الصليبخات لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لفاعلية التنظيم الدفاعي للفحيحيل الذي اجاد في انطلاقاته الهجومية. ونجح الفحيحيل في الحفاظ على تفوقه حتى نهاية المباراة.