الدوحة - فريد عبدالباقي



بات وبشكل شبه مؤكد تراجع منتخب قطر في التصنيف الشهري الجديد الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 16 الجاري، بسبب نتائج «العنابي» الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر، حيث خسر مباراتي صربيا 0-4، والبرتغال 1-3، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان ولوكسمبورغ.



وكان المنتخب القطري قفز خلال تصنيف شهر أغسطس، حيث يحتل المركز الـ 42، ليقفز 16 مركزا، بعدما كان يحتل المركز الـ 58، ليحقق «العنابي» أفضل مرتبة له منذ العام 1993، وذلك بفضل تألقه الكبير في بطولة الكأس الذهبية لدول اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف»، ووصوله إلى الدور نصف النهائي في أول مشاركة له في البطولة.



من جهة أخرى، تلقى النادي العربي ضربة موجعة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية عن إصابة مدافعه الإسباني مارك مونييسا وغيابه عن الفريق لفترة تصل الى 4 أسابيع وهو يعني أن الفريق سوف يفتقد جهود مدافعه خلال 4 مباريات على الأقل في مباريات دوري نجوم QNB لكرة القدم. ومن المقرر أن يلتقي العربي مع الوكرة في الجولة الأولى من دوري النجوم الأحد المقبل.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تدشين ستاد الثمامة بإقامة نهائي النسخة الـ 49 لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم يوم 22 أكتوبر المقبل، والذي يجمع بين الفريقين السد والريان.



وعلى صعيد متصل، كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» عن الكرة الرسمية الجديدة للموسم 2021-2022، «كرة السدو»، والتي تم تصميمها من قبل قسم العلامات التجارية التابع لإدارة المبيعات والتسويق والاتصال في مؤسسة دوري نجوم قطر، وبالتعاون مع شركة «ديربي ستار»، حيث إن هذا التصميم تم بأيد قطرية ومأخوذ من التراث القطري، ومن المقرر أن ينطلق الدوري القطري السبت المقبل.