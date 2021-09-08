بيروت ـ ناجي شربل



عانى لبنان خسارته الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، بسقوطه أمام مضيفته كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المباراة التي أجريت بينهما ظهر أمس على ملعب كأس العالم في سوان (أحد ضواحي العاصمة سيول)، في المرحلة الثانية من المجموعة الأولى، حيث سجل لأصحاب الأرض تشانغ هون كون في الدقيقة 60، مترجما ضغطا كبيرا لمنتخب بلاده، علما أن الحارس اللبناني مصطفى مطر تألق في صد كرتين حاسمتين بالشوط الأول.



وكان لبنان تعادل مع مضيفه الإمارات في دبي في 2 سبتمبر سلبا منتزعا نقطته الأولى في التصفيات.



ويخوض «الأرز» مباراتين خارج أرضه في الشهر المقبل في المرحلتين الثالثة والرابعة، ستكون الأولى أمام العراق في قطر 7 أكتوبر، والثانية أمام سورية في الأردن في 12 منه.