المنامة - ناصر محمد



زكّت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيسا للاتحاد البحريني لكرة القدم لدورة انتخابية ثالثة على التوالي وتستمر حتى عام 2025.



جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت مساء الإثنين وشهد أيضا انتخاب مجلس الإدارة الجديد، حيث فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، عارف المناعي، عبدالرضا حقيقي، محمد الحمادي، ياسر الرميثي، سلطان السويدي، مهند الأنصاري، أيمن الفردان ومحمد رشدان.



وشهد الاجتماع حضور 20 ناديا من أعضاء الاتحاد، حيث صوتت الجمعية العمومية بالموافقة على عضوية أندية أم الحصم واتحاد الريف وبوري، وأعطت الجمعية العمومية مهلة 6 أشهر لنادي عالي من أجل استيفاء شروط العضوية.



انطلاق موسم اليد



إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة اليد علي الجوكم أن بطولة كأس السوبر البحريني ستكون باكورة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2021/2022 في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مضيفا أن مسابقة الدوري العام ستنطلق بعدها مباشرة وخلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.



وبين الجوكم أن كأس السوبر البحريني سيقام في 20 الجاري بين النجمة وباربار، فيما تلعب مباراة السوبر البحريني- الإماراتي في 25 الجاري بين بطلي السوبر البحريني والسوبر الإماراتي، وستكون المباراة في دولة الإمارات.



وفيما يخص مسابقة الدوري العام، أكد رئيس لجنة المسابقات أن بداية الدوري ستكون في 2 من أكتوبر، موضحا أن مسابقات الفئات العمرية ستنطلق في أكتوبر لفئات الأشبال والناشئين والشباب.