القاهرة - سامي عبدالفتاح



قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد منذ يومين تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لـ «الفراعنة» كما تم تعيين ضياء السيد مدربا عاما ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، ومن المقرر أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل إلى القاهرة رفقة الجهاز المعاون له والذي يضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء واخصائيا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.



إلى ذلك، تأزم موقف منتخب مصر قليلا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد أن حقق المنتخب الليبي فوزا غاليا خارج أرضه على أنغولا بهدف نظيف ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة بـ 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب مصر فيما جاءت الغابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، ثم أنغولا من دون رصيد.



وفيما تبحث اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري عن خليفة للمدير الفني المقال حسام البدري، فإن طوق النجاة للفراعنة في هذه التصفيات يتمثل في حتمية الفوز في مباراتي ليبيا المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة، يومي 9 و12 أكتوبر المقبل لاستكمال باقي المشوار بنجاح لاحقا أمام أنغولا ثم الغابون.



وفي شأن آخر، قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر المصري عن الموسم قبل الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، مع استكمال مسابقة كأس مصر للموسم المنتهي بإقامة مباراتي دور الـ 16 المؤجلتين (الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) في 25 سبتمبر ومباراة دور الـ 8 بين الفائزين في المباراتين في 29 الجاري، وأيضا مباراة الزمالك وأسوان بنصف النهائي في 2 أكتوبر، وفي اليوم التالي مباراة بتروجيت مع المتأهل من ربع النهائي في المباريات المؤجلة، على أن يقام النهائي في 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز الجديدة في 25 أكتوبر.