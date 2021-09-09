الدوحة - فريد عبدالباقي



استطاع منتخب قطر استعادة توازنه مجددا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بالتعادل مع لوكسمبورغ 1-1، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد لوكسبورغ الوطني في سادس جولات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان، حيث تقدم لوكسمبورج أولا عن طريق إيفاندرو بورخيس سانشيز في الدقيقة 31، وأدرك «العنابي» التعادل في الدقيقة 43 بواسطة لاعبه همام الأمين، وأوقف هذا التعادل مسلسل خسائر «العنابي» في التصفيات الأوروبية، بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين في آخر مباراتين له أمام منتخب صربيا 0-4 والبرتغال 1-3 في الجولتين الرابعة والخامسة.



ويشارك العنابي في التصفيات كضيف شرف دون احتساب النتائج التي يحققها العنابي، وذلك من أجل تجهيزه لخوض نهائيات كأس العالم 2022.



الى ذلك، التقى ممثلون عن الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وفدا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمناقشة استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم خلال زيارة الوفد الأوروبي إلى ستاد راس أبو عبود، أحد الاستادات الثمانية التي ستستضيف منافسات المونديال.