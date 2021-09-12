القاهرة - سامي عبدالفتاح



تأهل فريق الزمالك لكرة اليد بقيادة مدربه الإسباني الجديد أوليفير روي، إلى بطولة العالم للأندية التي تقام في جدة 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد ان توج بكأس السوبر الأفريقي، على حساب غريمه التقليدي الأهلي المصري في المباراة التي جمعت بينهما بصالة د.حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث نجح لاعبه يحيى الدرع في تسجيل هدف الفوز القاتل في الثانية الأخيرة من اللقاء ليخرج الفارس الأبيض فائزا 28-27، بعد أن تأخر بنهاية الشوط الأول 14-16، وبذلك حقق أبناء القلعة البيضاء اللقب للمرة السابعة في تاريخهم والثالثة على التوالي.