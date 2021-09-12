الدوحة - فريد عبدالباقي



جدد المحترف التونسي لنادي الدحيل القطري فرجاني ساسي طلبه إلى مسؤولي نادي الزمالك المصري بالحصول على مكافأة التتويج بلقب الدوري المصري، لاسيما أنه شارك مع الفريق وكان سببا في حصول الفريق على اللقب الغائب منذ موسم 2015.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن اللاعب هدد مسؤولي اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مكافأة التتويج، وذلك في ظل مماطلة النادي الملكي في الرد على اللاعب الذي رفض استكمال الموسم مع نادي الزمالك والانضمام رسميا إلى نادي الدحيل رغم أن عقده ممتد مع نهاية الموسم الكروي في مصر الشهر الماضي.



على صعيد متصل، أعلن نادي الدحيل تسلمه البطاقة الدولية للاعب ساسي، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في الموسم الحالي 2021-2022، حيث يحل الفريق ضيفا على نادي الخور في الـ 6:05 مساء اليوم بتوقيت الكويت في ختام منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم QNB لكرة القدم في نسختها الـ 50، والذي يشهد أيضا إقامة مباراتين، حيث يلتقي الوكرة مع العربي، والسد مع السيلية على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



هذا، وأكد المدرب الإسباني للسد تشافي هيرنانديز، أن فريقه جاهز تماما لمباراته الافتتاحية في الدوري القطري أمام السيلية مساء اليوم، مضيفا أنه سعيد للغاية باستمراره مع الفريق، ومؤكدا أنه يتطلع إلى حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.



وبين أن فريقه دعم صفوفه بالتعاقد مع نجم الكرة الغانية أندريه آيو، مشيرا إلى أن السد يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين على رأسهم قائد منتخب قطر حسن الهيدوس والجزائري بغداد بونجاح وأكرم عفيف.