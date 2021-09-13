القاهرة - سامي عبدالفتاح



شدد مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري على أن فكرة تأجيل مباريات كأس مصر أمر وارد، مؤكدا أن الأولوية في القترة المقبلة ستكون لمنتخب الفراعنة، مضيفا ان كل طلبات المدير الفني الجديد للمنتخب البرتغالي كارلوس كيروش الذي سيصل القاهرة في 14 أو 15 الجاري «مجابة» إذا طلب ذلك التأجيل بنية الدخول في معسكر طويل لضمان التعرف عن قرب على حالة لاعبي المنتخب قبل المواجهتين المصريتين كع ليبيا في تصفيات كأس العالم.



وفي اتجاه آخر، يواجه استمرار أشرف بن شرقي مع الزمالك عقبات عديدة بسبب المطالب المالية التي وضعها المهاجم المغربي شرطا للتجديد، كما كشف مصادر زملكاوية عن ان قائد بيراميدز عبدالله السعيد طلب 20 مليون جنيه راتبا سنويا للتوقيع مع بطل الدوري وان الصفقة أصبحت قريبة جدا.



كما أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة السلة، يفيد باختيار الزمالك بعد تحقيقه بطولة أفريقيا للمرة الثانية ولأول مرة بنظامها الجديد تحت رعاية NBA، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022، في نسختها الأولى ليكون الفارس الأبيض أول فريق يمثل قارة أفريقيا بالبطولة.



إلى ذلك، أعلنت إدارة النادي الأهلي عن إقامة احتفالية غدا الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بمناسبة احتفاظ الفريق ببطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وذلك قبل سفر الفريق الى الإسكندرية الخميس المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة السوبر المصري في 21 الجاري أمام فريق طلائع الجيش بملعب برج العرب.



يذكر أن الأهلي سيبدأ موسمه مبكرا بلقاء السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضي ثم يواجه انبي في 25 سبتمبر بدور الـ 16 لمسابقة كأس مصر وفي حالة الفوز، سيصعد لدور الـ 8 لمواجهة الفائز من بيراميدز وسموحة.



وفي خضم هذه الاستعدادات المبكرة تلقى موسيماني صدمة مبكرة أيضا، بغياب الوافد الجديد بيرتسى تاو الجنوب افريقي، قد تبعده شهرا عن تدريبات الفريق بعد إصابته مع منتخب بلاده.



وعلى مستوى انتقالات المدربين للموسم الجديد، فقد تولى إيهاب جلال منصب المدير الفني لبيراميدز خلفا للمقال اليوناني تاكيس جونياس، وذلك قبل استكمال بطولة كأس مصر أملا في تصحيح المسار، فيما اقترب طلعت يوسف من المنصب نفسه بنادي الإسماعيلي خلفا لجلال، بينما اتفق المصري البورسعيدي مع مدرب أجنبي لخلافة علي ماهر، حيث من المتوقع ان يكون مدرب الترجي التونسي السابق معين الشعباني.