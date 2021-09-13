بيروت - ناجي شربل



دشن الحكمة بيروت بطولة الدوري العام اللبناني الـ 62 بفوز كبير على سبورتنغ 3-1، حيث سجل للحكمة العائد إلى مصاف «دوري الكبار» حيدر عواضة (2) وأحمد بدران ولسبورتنغ الذي خاض مباراته الأولي في الدرجة الأولي التي صعد إليها في نهاية الموسم الماضي علي بزي، وتعتبر البداية جيدة للحكمة الذي سبق له أن حل وصيفا للنجمة في موسم 2001-2002، وبلغ نهائي مسابقة الكأس أمام الأنصار منذ أعوام.



وفي لقاء آخر تعادل شباب البرح والتضامن صور سلبا. وكان الفريقان لعبا في القسم الثاني من مرحلة إياب الدوري الماضي للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12. وأفلت التضامن من الهبوط، وظفر بـ «حزام النجاة» على حساب جاره الشباب الغازية، فيما هو الموسم الثاني لشباب البرج في مصاف نوادي الدرجة الأولى، بعدما لعب فيها سابقا مرة واحدة تحت اسم الإرشاد، وقاده الموسم الماضي المدرب يوسف الجوهري الذي غادره الى النجمة، من دون أن يكمل المسيرة معه، إذ اختار الطرفان الافتراق وديا.