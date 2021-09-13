المنامة ـ ناصر محمد



حسم فريق المنامة صراع الصدارة المبكر في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الخالدية 1-2 مساء السبت، وذلك ضمن الجولة الثانية من المسابقة التي شهدت ايضا فوز الرفاع الشرقي على المحرق 2-3.



فعلى ستاد البحرين الوطني، حقق المنامة انتصاره الثاني على التوالي بعد أن حول تأخره بهدف مهدي حميدان (15)، إلى انتصار ثمين بهدفين سجلهما السوري محمد الحلاق (72) ومهدي عبدالجبار (87)، وبهذا الفوز انفرد المنامة بصدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط فيما بقي الخالدية على رصيده السابق بـ 3 نقاط.



وفي مواجهة ثانية أقيمت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، حقق الرفاع الشرقي انتصارا مثيرا على المحرق بنتيجة 3-2، اذ تقدم الرفاع الشرقي عبر اللاعب أحمد راشد (40)، وأدرك المحرق التعادل برأسية أحمد الشروقي (45)، فيما سجل اللاعب الأردني محمود المرضي هدف المحرق الثاني مع انطلاقة الشوط الثاني.



وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة بعد أن سجل الرفاع الشرقي الهدف الثاني عبر اللاعب سامي الحسيني (83) مدركا التعادل لفريقه، قبل أن يمنح اللاعب البديل مارش براون النقاط الثلاث لفريق الرفاع الشرقي باحرازه الهدف الثالث (90)، وبهذا الفوز رفع فريق الرفاع الشرقي رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد المحرق عند نقطة واحدة من جولتين.



وفي مواجهة ثالثة، تعادل النجمة مع الحالة بهدف لمثله، حيث أحرز الحالة هدف المباراة الأول عبر اللاعب عبدالعزيز خالد (44)، فيما أدرك النجمة التعادل بواسطة البديل علي منير (62).