الدوحة - فريد عبدالباقي



ظفر فريق الغرافة بأول 3 نقاط عندما حقق الفوز على الشمال الوافد الجديد، 2-0، في افتتاحية الدوري القطري لموسم 2021-2022، في المواجهة التي جرت بينهما أمس الأول سجلهما أحمد الجانحي ومؤيد حسن بالدقيقتين (20 و33).



وفي مباراة أخرى حسمت نتيجة التعادل السلبي لقاء قطر والأهلي، وفي مباراة ثالثة أفلت الريان من كمين أم صلال بتحقيق نقطة التعادل في المواجهة التي انتهت 2-2، حيث تقدم أم صلال بهدفين عن طريق الأردني ياسين البخيت، والبرازيلي إيزيل باربوسا بالدقيقتين (8 و55)، بينما سجل هدفي الريان يوهان بولي بالدقيقتين (74 و85)، علما ان الريان لعب بعشرة لاعبين مع بداية الشوط الثاني بعد طرد لاعبه الكاميروني فرانك كوم.



هذا، وقد انضم لاعب منتخب سلطنة عمان ونادي المرخية أحمد مبارك (كانو) إلى صفوف نادي السويق العماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويعد كانو من أكثر اللاعبين العمانيين خوضا للمباريات الدولية، وأكثر اللاعبين احترافا مع الأندية الخليجية، حيث لعب في الدوريات السعودي والإماراتي والكويتي والقطري، كما مثل أندية العروبة وفنجاء في الدوري العماني.