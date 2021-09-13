تنطلق اليوم منافسات دور الـ 16 ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، في مواجهة سعودية ـ إيرانية مزدوجة، تبدأ افتتاحا بين الهلال السعودي ومضيفه استقلال الإيراني، قبل مواجهة النصر وتراكتور سازي الثلاثاء الذي يشهد قمة إماراتية بين الشارقة والوحدة.



الهلال، الذي يتطلع إلى حجز مقعده في ربع النهائي، كان تأهل إلى الدور الحالي بعدما حل وصيفا في المجموعة الأولى التي استضافها في الرياض، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، فيما تأهل استقلال متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.



ومع أن الهلال لم يكن في أفضل حالاته خلال دور المجموعات الذي أقيم في أبريل الماضي، ولم يتأهل إلا بعد نهاية مباريات المجموعة الثانية من بين أفضل ثلاثة منتخبات حلت في المركز الثاني من ضمن خمس مجموعات عن غرب آسيا، يعتبر حاليا في قمة جاهزيته الفنية والبدنية عطفا على الأسماء الكثيرة المميزة في صفوفه، ورغم ذلك، تشهد صفوف الفريق غياب الدوليين عبدالله عطيف الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب، ومحمد كنو بداعي تراكم البطاقات.



وأجرى الفريق العاصمي تغييرات على الأسماء الأجنبية التي ستشارك معه في البطولة، حيث ضم الثنائي الجديد، المالي موسى ماريغا والبرازيلي ماثيوس بيريرا، إلى جانب الفرنسي بافيتيمبي غوميز والكوري الجنوبي جانغ هيون سوو.



وبالتالي، يملك الهلال أسماء مميزة في جميع الخطوط يمكن للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الاعتماد عليها للعودة ببطاقة التأهل.



في المقابل، يعتبر استقلال من الفرق القوية في القارة، ورغم افتقاده لعدد من لاعبيه الذين انتقلوا لأندية أخرى وفي مقدمتهم مهدي قائدي الذي انتقل إلى شباب أهلي دبي، استقطب عددا من اللاعبين لتعويض الغيابات.



وفي مباراة أخرى الثلاثاء، يسعى النصر السعودي إلى تجاوز عقبة تراكتور سازي الإيراني على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.



وتأهل النصر إلى الدور ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.



في المقابل تأهل تراكتور من بين أفضل ثلاثة منتخبات حلت ثانية، بعدما جاء وصيفا في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.



ورغم جاهزية النصر في المجمل، غير أنه يعاني من مشاكل عدة على مستوى خط الدفاع، في ظل الغيابات المتوقعة في المباراة، كونه سيفتقد بشكل رسمي للثنائي عبدالله مادو وعلي لاجامي لتراكم البطاقات، وعدم قيد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في القائمة الآسيوية.



وقد يغيب أيضا عبدالإله العمري ونايف الماس بسبب الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة في التمارين الماضية التي سبقت المغادرة للدوحة.



وكان النصر، حدد اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون معه في البطولة، حيث وقع اختيار المدرب البرازيلي مانو مينيزيس على الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف «كلاعب آسيوي»، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر والمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات.



قمة إماراتية



ويخوض الشارقة وضيفه الوحدة المواجهة الإماراتية الثلاثاء لقاء قمة وسط ظروف متباينة للفريقين في الدوري المحلي.



وبدأ الشارقة الموسم بثلاثة انتصارات متتالية قادته إلى صدارة الدوري بالمشاركة مع العين، في حين حقق الوحدة فوزا وحيدا وتعادلين.



وأكد الشارقة حسن استعداده للوحدة عندما قلب تأخره الجمعة أمام ضيفه الوصل بهدفين إلى فوز مثير 3-2، رغم أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 من الشوط الأول.



ويأمل الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة أن يكون المهاجم السوري عمر خربين جاهزا لخوض للمواجهة، بعدما غاب عن مباراة خورفكان الأخيرة في الدوري بداعي الإصابة.



وفي منافسات الغرب أيضا، يلعب استقلال دوشانبي الطاجيكي مع برسيبوليس الإيراني.



أما في مواجهات الشرق، فيلعب الثلاثاء حامل اللقب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع كاواساكي فرونتالي الياباني.



وفاز أولسان في كل مبارياته في دور المجموعات، لكنه سيواجه واحدا من أكثر الفرق تميزا أيضا.



ويواجه ناغويا غرامبوس الياباني دايغو الكوري الجنوبي الثلاثاء أيضا، قبل أن يلعب تشونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية مع بي جي باتوم يونايتد التايلندي وسيريزو أوساكا الياباني تواليا الأربعاء.