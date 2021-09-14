القاهرة - سامي عبدالفتاح



هنأ الاتحاد المصري نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، بعدما وصل إلى الهدف رقم 100 في البريمييرليغ، حيث أصدر بيانا قال فيه: «تهنئ اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، محمد صلاح نجم مصر وقائد المنتخب الوطني، بمناسبة دخوله نادي المائة بالدوري الإنجليزي، ونتمنى له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق».



كما تلقى صلاح تهنئة مماثلة من الجهاز الإداري والفني المعاون للمنتخب بقيادة مدير المنتخب الجديد وائل جمعة.



هذا، ويحتشد اليوم لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة موسيمانى بملعب مختار التيتش، للاحتفال بالنجمة العاشرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بحضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، والعديد من نجوم الأهلي القدامى، والشخصيات الرياضية والكروية والإعلامية والقنوات الفضائية، ويعقب الاحتفالية دخول الفريق لمعسكر مغلق في مدينة برج العرب استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في 21 الجاري.



واستكمالا لمنظومة المدربين لفرق الدوري الممتاز في موسمها المقبل، فقد تولى التونسي معين الشعباني مهمة المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي.



إلى ذلك، وقع طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الجديد وأعضاء جهازه الفني المعاون على عقود تولي تدريب الفريق، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، كما أعلن نادي غزل المحلة عن تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق.