الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي (برنامج زووم)، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري والاتحاد الخليجي لكرة القدم، ونائب الرئيس د.جاسم الشكيلي، بحضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك من أجل حسم الترتيبات الخاصة بإقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، المقرر أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل بمدينة البصرة العراقية.



ويتوقع أن يشهد الاجتماع وضع ترتيبات استضافة العراق للبطولة أو تحويلها لدولة أخرى أو تعديل موعد انطلاقتها في ظل رغبة عدد من الدول في المشاركة بـ «خليجي 25»، حيث إن الوقت ما بين الانتهاء من بطولة كأس العرب 18 ديسمبر المقبل، وانطلاقة «خليجي 25» غير كاف لحصول المنتخبات على راحة كافية.



وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إجراء تعديل على شكل المنافسة، وتنص اللائحة على إقامة البطولة بنظام مجموعتين للمنتخبات في حال مشاركة أكثر من خمسة منتخبات، ما يستدعي توزيع المنتخبات بقرعة في حال حسم الاجتماع عدد المنتخبات في ظل الموافقة الجماعية للمشاركة.



وكان فريق التفتيش المنبثق عن لجنة دراسة ملفات استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، اختتم مؤخرا زيارته إلى مدينة البصرة العراقية في رحلة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى التحتية التي تحتاج إليها بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.



وأعرب رئيس وفد التفتيش د.حميد الشيباني، في ختام زيارة الوفد إلى البصرة، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن محافظة البصرة ومحافظها قدموا كل شيء لتسهيل مهمة الوفد، وهي مهمة روتينية تشمل جميع الدول، التي تقدمت بملفات استضافة البطولات.



وعبر الشيباني عن رضاه التام لما شاهده والوفد المرافق من تحضيرات جيدة، تمثل رسائل اطمئنان إلى الاتحادات الخليجية بأن العراق أكمل ما عليه، وأن الملاحظات التي سجلها الوفد هي ملاحظات فنية عامة ولنا ثقة تامة بإكمالها في الزيارة المقبلة.