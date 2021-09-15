القاهرة - سامي عبدالفتاح



يصل اليوم إلى القاهرة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر برفقة مساعديه (مدرب ومحلل أداء ومدرب أحمال)، لقيادة «الفراعنة» بمعونة مدير المنتخب وائل جمعة، والمدربين ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري، حيث ستكون أولى مهام كيروش التوقيع رسميا على عقده مع الاتحاد المصري.



وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قد تلقت طلبا من كيروش بالتحضير لمعسكر مبكر للمنتخب يبدأ نهاية سبتمبر الجاري، مع مباراة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية، لتقام في القاهرة في 2 أكتوبر، للتعرف على لاعبيه ميدانيا، قبل مواجهتي ليبيا في 9 و12 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



طلب كيروش لم يبت فيه بشكل نهائي من قبل لجنة أحمد مجاهد، لأن التبكير بموعد المعسكر الذي كان مقررا أن ينطلق 4 أكتوبر سوف يؤثر على جدول مباريات كأس مصر، وربما يهدد بإلغائها تماما، لذلك لم تصدر أي موافقة على طلب كيروش حتى الآن.



يذكر أن مسابقة كأس مصر سوف تستكمل بمباريات دور الـ 16 وربع النهائي، المحدد لهما 25 و29 من الشهر الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع إنبي، وبيراميدز مع سموحة، ثم يلعب الفائزان في ربع النهائي، كما سيلعب الزمالك مع أسوان في 2 أكتوبر بنصف النهائي، وهو الموعد نفسه الذي طلبه كيروش للتجربة الودية للمنتخب، ما يعنى أن طلب المدرب البرتغالي مرفوض مقدما، ما لم تتم الموافقة على ترحيل مباريات كأس مصر لمواعيد جديدة.



وفي إطار هذا التطوير لمنظومة المسابقات الكروية المصرية، انتهى بالأمس موعد ترشيحات أندية الدوري الممتاز لممثليها في رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري الموسم المقبل، حيث سيتم إجراء انتخاب رابطة أندية القسم الأول في 19 سبتمبر، علما أن الاتحاد حدد في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوا بمجلس إدارته أو موظفا به، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي للرابطة في 22 الجاري.