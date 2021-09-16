الدوحة - فريد عبدالباقي



خطف النصر السعودي بطاقة التأهل لربع النهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية (الدوحة)، ضمن مباريات دور الـ 16 من المسابقة الذي يقام من مواجهة واحدة، سجله المهاجم الكاميروني فينسن أبوبكر في الدقيقة 11.



وبذلك، يتأهل نادي النصر إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة بنظام المسابقة الجديد، ويترقب سحب قرعة الدور ربع النهائي غدا، لمعرفة هوية الفريق الذي سيواجهه في المرحلة المقبلة من البطولة القارية التي تحتضن السعودية أدوارها النهائية.