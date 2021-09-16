القاهرة - سامي عبدالفتاح



شيّد الأهلي برجا للألقاب الأفريقية العشرة التي حصدها فريق كرة القدم لبطولة دوري الأبطال منذ اللقب الأول العام 1982 وحتى اللقب العاشر هذا العام، وذلك في احتفالية النجمة العاشرة بملعب مختار التيتش، الذي حضره وزير الرياضة د.أشرف صبحي، ورئيس الأهلي الأسبق حسن حمدي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين وهاني أبوريدة ورئيس لجنة اتحاد الكرة المؤقتة أحمد مجاهد، ونجوم الأهلي السابقين، وحشد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية.



وعلى مسرح الحفل، قام رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بتكريم الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني واللاعبين بمنحهم عملات تذكارية خاصة بشعار النادي الأهلي كجائزة خاصة بمناسبة التتويج باللقب القاري العاشر، كما تم تكريم الثنائي عدلي القيعي مدير التعاقدات الأسبق ومحرم الراغب عضو مجلس الإدارة الأسبق والمدير التنفيذي لعدة سنوات، والبطلة جيانا فاروق صاحبة برونزية الكراتيه في أولمبياد طوكيو، وايضا تكريم والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، وأيضا مؤمن زكريا الذي لم يتمكن من الحضور.



إلى ذلك، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الدورين ربع ونصف النهائي لبطولة كأس مصر، لإتاحة الفرصة أمام منتخب الفراعنة لإقامة معسكر إعداد قوي وقبل فترة كافية من مباراتي ليبيا، بناء على طلب المدرب الجديد البرتغالي كيروش، الذي سيتم تقديمه اليوم إلى وسائل الإعلام في مؤتمر رسمي بمقر اتحاد الكرة.



ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا يومي 9 و12 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.



وبحسب التعديلات الجديدة، فسوف يلعب الأهلي مباراة دور الـ 16 أمام إنبي يوم 24 الجاري وفي اليوم التالي يلعب بيراميدز ضد سموحة في ختام ثمن نهائي البطولة، على أن تحدد لاحقا موعد جولة دور الـ 8 للفائز من المباراتين، وأيضا مواجهتي نصف النهائي بين الزمالك مع أسوان، وبتروجيت ضد أحد الفرق الأربعة (الأهلي وانبي وبيراميدز وسموحة).