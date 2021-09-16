الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تصطدم فرق الصدارة في دوري نجوم QNB مع بعضها اليوم، في انطلاق الجولة الثانية، التي تشهد إقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الشمال مع السيلية على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في الـ6:00 مساء، وعلى نفس ستكون قمة الجولة بين العربي والدحيل المقرر لها في الـ8:15 مساء، وبنفس التوقيت يلتقي السد مع قطر على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة.



وتختتم الجولة غدا بإقامة 3 مباريات، يلتقي الوكرة مع الريان، وأم صلال مع الخور، والأهلي مع الغرافة.



ويتصدر الدحيل ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن السد والغرافة والعربي.



إلى ذلك، يفتقد نادي الدحيل جهود الثنائي الكيني مايكل أولونغا والكوري الجنوبي «نام تاي هي» قبل مواجهة العربي مساء اليوم بداعي الإصابة.



هذا، وحسمت الجمعية العمومية لنادي الخور والتي عقدت بمقر النادي الأزمة الإدارية التي شهدها النادي خلال الفترة الماضية بانتخاب لجنة جديدة لقيادة النادي تنتهي بعقد الجمعية العمومية المقررة في الفترة من 15 إلى 25 يوليو 2022، برئاسة سلطان شبيب المهندي رئيسا ومعه عبدالله مبارك المهندي نائبا للرئيس.



من ناحية أخرى، افتتح الاتحاد القطري لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية لدبلوم المدربين المحترفين «PRO»، التي ينظمها الاتحاد القطري تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، على 3 مراحل وتختتم مطلع العام المقبل بمشاركة 26 دارسا من بينهم مدربون بدوري نجوم QNB، ودوري الدرجة الثانية، ويبرز منهم نجوم الكرة القطرية يونس علي مدرب الفريق الأول بالنادي العربي، ومبارك رشتيه، ووسام رزق، ونخبة من أبرز المدربين المتميزين.