الدوحة ـ فريد عبدالباقي



عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحضور نائب رئيس الاتحاد العماني د.جاسم بن محمد الشكيلي وأمين عام الاتحاد جاسم الرميحي، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي ومنهم الكويتي د.إبراهيم الأنصاري، والعراقي د. شامل كامل والإماراتي حميد أحمد الطاير، حيث ناقش الاتحاد آخر المستجدات بخصوص «خليجي 25» في البصرة وتقديم شرح موجز للحضور حول ملاعب البطولة ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة، وسيتم رفع توصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيعقد 20 سبتمبر.