القاهرة - سامي عبدالفتاح



تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارولس كيروش، إشارات مبشرة، بتواجد نجمي ليفربول وأرسنال محمد صلاح ومحمد النني في معسكر المنتخب استعداداً لمباراتي ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم يومي 9 و12 أكتوبر المقبل.



جاءت هذه الأنباء الجيدة، بعد أن قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر، حيث تصريحات لوزير النقل جرانت شابس، الذي قال إنه سيتم رفع 8 دول من القائمة الحمراء ما يعني أن الأشخاص العائدين من هذه الدول ومنهم مصر لن يضطروا للبقاء في الحجر الصحي في الفنادق.



وكان صلاح قد تغيب للسبب نفسه عن مباراة مصر وأنغولا، بينما شارك في المباراة الثانية ضد الغابون بعد أن سافر إلى ليبرفيل من لندن بطائرة خاصة، وعاد مباشرة بعد المباراة.



ويبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي ليبيا يوم 28 الجاري، بعد استكمال مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر، حيث يلعب الأهلي مع الطلائع وسموحة مع بيراميدز.



جولة لكيروش في مركز المنتخبات



وأمس اصطحب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري م.أحمد مجاهد البرتغالي كيروش في جولة تفقدية لمبنى الاتحاد والمنتخبات الوطنية الجديد بمدينة 6 أكتوبر الذي دخل مراحله النهائية، حيث أبدى المدير الفني للمنتخب سعادته بالمشروع باعتباره مجمعا رياضيا متخصصا في كرة القدم، مبديا استعداده ليتولى بنفسه مع مساعديه تحديد مكونات صالات الإعداد البدني المتخصص وفق أحدث المستويات العالمية، كما اطلع كيروش على جناح المنتخب الأول بالمبنى الذي يتكون من 45 غرفة.