الرياض - خالد المصيبيح



بعد نهاية الجولة الخامسة من الدوري السعودي، والتي كشفت عن سقوط المدرب الرابع وإقالته من منصبه أسوة بالثلاثة الذين سبقوه ولنفس السبب وهو تردي النتائج وعدم الاقتناع بما يقدمه، وقع البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر ضحية عندما خسر في ملعبه من الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.



وأخطأ مانو سواء في الطريقة أو في اختيار التشكيل الأمثل رغم أن أداء النصر كان الأفضل طوال المباراة، فيما نجح الاتحاد في التعامل مع الهجمات المرتدة ونجح 3 مرت بدفاع محكم قاده أحمد حجازي، وكانت إضاعة ضربة الجزاء من حمدالله مهاجم النصر نقطة التحول في المباراة، واستمر الاتحاد في صدارة الفرق برصيد 12 نقطة من خمس مباريات وتراجع النصر إلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات مع لقاء مؤجل.



وفي الرياض أيضا، كاد الهلال يدفع ثمن الثقة بعد تقدمه بثلاثية دون مقابل أمام الاتفاق الذي استفاق في الدقائق الأخيرة وسجل هدفين قلص بهما الفارق ولم يسعفه الوقت المتبقي لإدراك التعادل، ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثالث، وبقي الاتفاق بالمركز العاشر بـ 6 نقاط.



وكانت أبرز ملامح الجولة بمواجهة جميلة جمعت قطبا بريدة الرائد والتعاون والتي شهدت تسجيل ثمانية أهداف وريمونتادا رائعة من الرائد الذي كان متأخرا بثلاثية مقابل هدف واحد ليحولها إلى فوز بخماسية.



كما شهدت الجولة تحقيق الصاعد الطائي أول نقطة له في المسابقة بعد تعادله مع مستضيفه الباطن، فيما استمر الشباب في إهدار النقاط فتعادل مع مستضيفه ضمك وظل في موقع متأخر لا يليق بوصيف الموسم الماضي، كذلك حقق الحزم العائد هذا الموسم أول فوز له هذا الموسم على حساب ضيفه أبها الذي تراجع إلى مركز متأخر.



كما سقط المتصدر في الجولات الثلاث الأولى الفيحاء أمام غريمه الفيصلي ليتساوى الفريقان برصيد 7 نقاط لكل منهما وفي المركزين السادس والسابع.



من جهة أخرى، وضعت قرعة الدور ربع النهائي لفرق غرب آسيا قطبا العاصمة النصر والهلال في مواجهة الوحدة الإماراتي وبيرسوبوليس الإيراني في مواجهتين بالرياض يوم 17 من أكتوبر المقبل، فباتت حديث الشارع الرياضي السعودي، حيث سيكونان بحال فوزهما في لقاء تاريخي نحو التأهل للنهائي بلقاء هو الأول من نوعه آسيويا بينهما.