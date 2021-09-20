بيروت - ناجي شربل

حقق شباب الساحل فوزا كبيرا على الصفاء بخماسية نظيفة 5-0 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، حيث سجل للساحل كل من فضل عنتر لاعب الصفاء الموسم الماضي «هاتريك» وزاهر السماحي (2)، وبذلك رفع رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل، فيما تجمد رصيد الصفاء عند نقطة واحدة من تعادله مع النجمة سلبا الأسبوع الماضي.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، استعاد الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي صورته المعهودة، بفوزه على الحكمة بيروت العائد لموقعه بين الكبار بعد طول غياب (منذ موسم 2015 - 2016) 3-0، سجلها كريم درويش إثر تمريره من حسن معتوق بالدقيقة 43، ثم أضاف أحمد حجازي الهدف الثاني بعد دقيقتين من تمريرة زميله درويش ثم سجل حجازي نفسه الهدف الثالث بالشوط الثاني.



وحصد الأنصار نقاطه الـ 3 الأولى في المسابقة بعد خسارته أمام البرج افتتاحا، فيما تجمد رصيد الحكمة عند 3 نقاط من فوزه على سبورتنغ في المرحلة الأولى.



وكان الإخاء الأهلي عاليه افتتح المرحلة بفوز أول على سبورتنع بهدف نظيف ليرفع رصيده الى 4 نقاط، بينما تلقى سبورتنغ الذي يخوض موسمه الأول في الدرجة الأولى خسارته الثانية تواليا.