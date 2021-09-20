القاهرة - سامي عبدالفتاح



ينطلق غداً الموسم الكروي المصري (2021 /2022) بمباراة السوبر للموسم قبل الماضي، والتي تجمع بين الأهلي (بطل الدوري والكأس) وطلائع الجيش (وصيف كأس مصر)، وذلك في الثامنة مساء غد بستاد برج العرب، على أن يستكمل عقب اللقاء دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر للموسم المنتهي أيضا، حيث يلتقي الجمعة المقبل سموحة مع بيراميدز، والسبت المقبل الأهلي مع إنبي، ثم يتوقف النشاط مؤقتا لتجمع المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي كيروش استعدادا لمباراتي ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.



واختارت لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة المصري برئاسة عصام عبدالفتاح طاقم حكام جزائري لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش، بقيادة مصطفى غربال حكم ساحة وعبدالحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.



ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.



وسوف تظهر في هذا السوبر المصري الصفقات الجديدة للفريقين، بسحب قرارات مدربي الفريقين موسيماني وبسيوني، حيث من المتوقع أن يظهر مع الأهلي حسام حسن والموزمبيقي ميسيكوني وكريم فؤاد والعائدين من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر.



بينما تعاقد الطلائع بقيادة عبدالحميد بسيوني، مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائي المصري البورسعيدي محمد جابر وكازاجي كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري وعبدالرحمن شيكا وأحمد عفيفي لاعبا الإنتاج الحربي والتونسي محمد الجويني مدافع الصفاقسي وكريم عمير لاعب بوردو الفرنسي ورمزي مدحت لاعب وادي دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليوناني، ومحمد أنور مدافع الاتحاد لمدة موسمين.



وفي شأن آخر، وبعد سنوات من الظهور في الدوري المصري الممتاز باسم نادي مصر المقاصة، أعلن مجلس الإدارة الجديد للنادي الفيومي، تحوله إلى اسم نادي «هويدي»، وهو اسم العائلة المالكة الأصلية لهذا النادي في مدينة الفيوم جنوب القاهرة، وذلك بعد أن تخلت شركة مصر المقاصة عن رعاية النادي.



وتم بالفعل انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة اللواء عمرو هويدي، ومعه أحمد هويدي نائبا، ومحمد سعيد وأمنية هويدي وعمرو عبدالقوي ومحيي معوض وعماد عبدالحميد.