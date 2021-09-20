في قاعة التدريب بأكاديمية الشطرنج في أحد الأندية الرياضية المصرية بالقرب من مطار القاهرة، كان الطفل أدهم حسام، البالغ من العمر 10 سنوات، يركز في حل موقف معقد عرضه على اللوحة مدربه الدكتور باسم أمين بطل مصر والوطن العربي وأفريقيا في الشطرنج.

ورغم جسده الضئيل ووجهه الطفولي، بدت عينا أدهم حادتين للغاية وردة فعله سريعة أثناء دورة التدريب في أكاديمية وادي دجلة للشطرنج، التي جمعت مجموعة من لاعبي الشطرنج الصغار جميعهم يرتدون قمصانا صفراء تحمل اسم نادي وادي دجلة، ويجلسون بمكاتب دراسية على كل منها رقعة ومجموعة شطرنج.

وحصل الطفل المصري مؤخرا على جائزة من الاتحاد المصري للشطرنج لفوزه بالمركز الأول بين المتسابقين تحت 16 عاما في بطولة الجمهورية المفتوحة لعام 2021، تحت تقييم 2000، والتي حصل أدهم فيها أيضا على المركز الـ21 بين جميع المشاركين من جميع الأعمار.

كما فاز أدهم هذا العام بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للناشئين تحت 10 سنوات بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 9 مباريات.

وقال البطل الصغير لوكالة أنباء ((شينخوا))، "ما أحبه في الشطرنج هو المواقف المعقدة والممتعة التي أستمتع عندما أقوم بحلها"، مشيرا إلى أنه يحب مادة الرياضيات ويود أن يصبح مهندسا، مثل والده، عندما يكبر.

وأضاف أدهم "أريد أن أكون ناجحا في كل من الدراسة والشطرنج".

وفي حديثه عن والديه، قال أدهم بامتنان "كان والدي والدتي سعيدين للغاية عندما حققت نتائج جيدة في الشطرنج، وهذا شيء جميل".

وعندما يضطر أدهم إلى لعب مباراة شطرنج مع مدربه باسم أمين المدير الفني لأكاديمية الشطرنج بأندية وادي دجلة، فإنه عادة ما يشعر بالقلق والضغط أكثر من الخوف.

"أشعر بالقلق وليس الخوف عندما ألعب مع كابتن باسم"، هكذا قال أدهم مستطردا "أشعر أنني تحت ضغط ولكني لست خائفا".

وأثناء التدريب استعرض أمين، وهو المصنف الـ 34 على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولي للشطرنج، مع أدهم وزملائه موقفا من إحدى المباريات الدولية التي لعبها أمين وقاموا بتحليل الموقف معا لإيجاد أفضل النقلات.

ووصف أمين اللاعب الناشئ أدهم بأنه "موهبة مميزة جدا"، مؤكدا أن أدهم ينفذ تعليمات مدربه ويتدرب بجدية في المنزل وقد تحسن أداؤه بشكل كبير.

وقال أمين لـ((شينخوا)) "منذ أن جئت إلى الأكاديمية، ركزت مع أدهم بشكل خاص لأنه موهوب وحقق بالفعل نتائج جيدة في البطولات الأفريقية والمصرية السابقة".

وأضاف بطل مصر والعرب وأفريقيا أن دخول عالم الشطرنج في سن مبكر وتشجيع الوالدين من الأشياء المشتركة بينه وبين البطل الصغير.