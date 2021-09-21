الدوحة - فريد عبدالباقي



قررت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» والتي كانت مقرر إقامتها في مدينة البصرة العراقية خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين إلى يناير 2023، كما تم اعتماد إقامة «خليجي 26» في يناير 2024.



جاء ذلك عقب الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي «أونلاين» برئاسة الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد الخليجي ومشاركة رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي.



وكانت «الأنباء» انفردت في وقت سابق بوجود رغبة بتأجيل البطولة نتيجة ضغط الرزنامة الدولية للمنتخبات الخليجية التي تخوض الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، والتي تشهد مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والعراق وسلطنة عمان، كما تشارك 6 من المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة في نهائيات كأس العرب FIFA التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، وهي : سلطنة عمان والسعودية والبحرين والسعودية والعراق بالإضافة إلى قطر المستضيف، فضلا على مشاركة الأندية الخليجية في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وكان القرار متوقعا في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، لاسيما بعد أن قامت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدينة البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد كما ضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.



كما أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، احتفاظ الكويت كدولة بديلة لاستضافة «خليجي 25» في حال عدم إقامتها بالعراق والتي حصلت على حق استضافة البطولة بعد انسحاب قطر من المنافسة كدولة بديلة، كما قررت الجمعية العمومية التمديد للمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي حتى مايو 2023 وتزكية رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم الوهيبي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي.



يذكر أن العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 2019.



ويفرض «فيفا» حظرا على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها ستاد البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.