القاهرة - سامي عبدالفتاح



تعود عجلة الكرة المصرية للدوران من جديد اليوم بعد توقف إجباري لمدة 21 يوما لتلتقط الفرق أنفاسها من تلاحم موسمين كرويين، حيث يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش على كأس السوبر المصري للموسم (2020-2021)، وذلك في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسيكون لقاء اليوم، فرصة جيدة للاعبي الأهلي ومدربهم الجنوب أفريقي موسيماني لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد فقدان لقب الدوري في الأمتار الأخيرة للمسابقة لصالح الزمالك وأيضا فرصة للثأر من طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، الذي كان أحد أسباب ضياع الدوري باستبساله وتعادله سلبيا مع الأهلي في الجولة 31 من سباق الدوري، وبالتالي سيكون الفوز بالسوبر فرصة جيدة للأهلي لبدء الموسم الجديد بلقب وتعزيز الثقة قبل خوض غمار المسابقات المحلية والقارية، واستكمال كأس مصر (2020-2021).



هذاو ورصدت إدارة الكرة بالأهلي مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبي الفريق الكروي الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز، فضلا عن صرف أي مستحقات للاعبين لدى النادي، قبل المواجهة الحاسمة.