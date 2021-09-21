الدوحة - فريد عبدالباقي



دخل المحترف الكولومبي لنادي إيفرتون الإنجليزي خاميس رودريغيز، ضمن اهتمامات نادي الريان القطري من أجل التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في قطر بنهاية الشهر الجاري.



ولم يشارك الكولومبي مع ناديه الإنجليزي منذ إصابته في أغسطس الماضي، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.



هذا، ويفتتح الشمال وقطر منافسات الجولة الثالثة من الدوري القطري عندما يلتقيان معا في الـ 4:45 مساء اليوم بتوقيت الكويت على ستاد خليفة الدولي، وعلى الملعب نفسه يلتقي العربي مع السيلية في الـ 7:30 مساء، وبالتوقيت نفسه يلتقي أم صلال مع الأهلي على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



وتختتم الجولة غدا بلقاء «كلاسيكو» الكرة القطرية الذي يجمع الريان والسد على ستاد خليفة الدولي، بجانب إقامة مباراتين الأولى تجمع الدحيل مع الغرافة، والثانية بين الخور مع الوكرة.



ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن السد والغرافة، فيما يحتل العربي المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن السيلية الذي حل خامسا.



على صعيد متصل، يجري العمل على قدم وساق لتجهيز ستاد الثمامة لاستضافة نهائي كأس أمير قطر بين السد والريان المقرر لها 22 أكتوبر المقبل، ليكون بمنزلة الافتتاح الرسمي للملعب المونديالي الذي يستضيف بعض مباريات كأس العالم 2022 من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي، كما يحتضن الملعب، الذي صممه المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة، مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021 حتى الدور نصف النهائي، وتبلغ سعته الاستيعابية 40 ألف مشجع.