بيروت - ناجي شربل



تعادل طرابلس الرياضي وضيفه النجمة سلبا، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، وهو التعادل الثاني للنجمة والأول تحت قيادة مديره الفني الجديد السوري ماهر البحري، وبذلك يكون النجمة قد فشل في إيجاد طريقه إلى الشباك للمباراة الثانية منذ افتتاح الدوري، الأمر الذي سبق أن حصل معه في بداية موسم 1994-1995، وهو تاريخ اعتماد نقاط الفائز في المباراة 3 بدل نقطتين.



في حين انتزع طرابلس نقطته الأولى في المسابقة بعد خسارته أمام العهد افتتاحا بهدف نظيف الاثنين الماضي. ويشرف على طرابلس المدرب السوداني المجنس لبنانيا أسامة الصقر، لاعب نادي البرح في تسعينيات القرن الماضي، ومساعده الألماني ثيو بوكير يوم حقق إنجازات مع منتخب «الأزر» في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، «فرمل» التضامن صور اندفاعة البرج الفائز على الأنصار افتتاحا، وفرض عليه التعادل 1-1، حيث تقدم التضامن صور عبر كرة رأسية لعلي عبدالله بيطار وعادل أبوبكر المل للبرج من علامة الجزاء من «بنالتي» وهذه النقطة الثانية للتضامن، والرابعة للبرج.