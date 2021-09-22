الدوحة - فريد عبدالباقي



استقبل مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث لمونديال قطر 2022 خالد السويدي، رئيس لجنة «ميني قول» التابعة للجنة الأولمبية الكويتية حسن الخواجة برفقة المعلق في شبكة قنوات beIN SPORTS سفير «ميني قول» الجزائري حفيظ دراجي.



وتأتي الزيارة لدولة قطر من أجل التعريف برياضة «ميني قول» الكويتية المنشأ والحديثة العهد.

وحرص الخواجة خلال زيارته على تقديم كتيب «ميني قول» الصادر مؤخرا إلى المسؤولين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الذي يشمل كل ما له علاقة بالرياضة الجديدة، ومن فكرة إطلاقها والمراحل التي مرت بها والبطولات التي نظمت بالإضافة إلى قوانينها.



بدوره، أشاد مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد السويدي بالشرح الذي استمع إليه خلال الاجتماع بخصوص لعبة الـ «ميني قول»، كما أثنى على الشعبية التي حققتها، على الرغم من مرور 4 سنوات فقط على انطلاقها، كما قام الخواجة خلال زيارته للدوحة بالاجتماع مع نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سعود بن عبدالعزيز المهندي، وأيضا مع مسؤولي مؤسسة وأكاديمية أسباير زون ومستشفى سبيتار.