الدوحة - فريد عبدالباقي



يترقب عشاق الكرة القطرية لقاء الكلاسيكو الذي يجمع الريان والسد في الـ 7:30 مساء اليوم بتوقيت الكويت، على ستاد خليفة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري القطري لكرة القدم.



ويمتلك السد في رصيده 6 نقاط جمعها من فوزين على السيلية وقطر، فيما يتطلع فريق الريان إلى تحقيق أول فوز له في المسابقة، حيث يمتلك نقطتين من تعادلين مع أم صلال والوكرة.



وسيكون لقاء اليوم أول اختبار حقيقي للمدرب الإسباني للسد تشافي هيرنانديز، والمدرب الفرنسي للريان لوران بلان، حيث يتطلع كلا المدربين إلى مواصلة المشوار نحو صدارة البطولة والتي تشهد منافسة قوية هذا الموسم.



يعد لقاء اليوم بمنزلة بروفة لكلا الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم 22 أكتوبر المقبل في نهائي كأس أمير قطر لموسم 2020-2021 والتي تشهد تدشين ستاد الثمامة أحد ملاعب مونديال قطر 2022.



ويعول تشافي على لاعبه الغاني أندريه آيو، وأكرم عفيف والجزائري بغداد بونجاح في تهديد دفاعات الريان، من أجل النقاط الـ 3 والاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، فيما يفتقد جهود الثلاثي الحارس سعد الدوسري وعبدالكريم حسن والإسباني سانتي كازورلا بداعي الإصابة.



في المقابل، يعتمد الريان بشكل كبير على الفرنسي يوهان بولي في الجانب الهجومي ليعوض غياب الجزائري ياسين براهيمي للإصابة.



وفي مباريات أخرى، يأمل فريق الدحيل مواصلة مشواره الناجح في البطولة والحفاظ على صدارة المسابقة بفارق الأهداف عن السد والغرافة، حيث يلتقي اليوم مع الغرافة في مواجهة صعبة لكلا الفريقين، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع بينهما في الـ 4:50 مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي، فيما يستضيف الخور على ملعبه فريق الوكرة في الـ 7:30 مساء، حيث يرفع الفريقان شعار البحث عن الفوز الأول في البطولة، لاسيما أنهما يمتلكان نقطة واحدة حتى الآن في الدوري.



إلى ذلك، حسم منتخب قطر الأول للكرة الطائرة «رجال» تأهله إلى بطولة العالم 2022 التي ستقام في روسيا، خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر المقبل، للمرة الأولى في تاريخه حيث تأهل عقب إعلان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة «FIVB» إن منتخب قطر حل بالمركز العشرين برصيد 166 نقطة، في تصنيف المنتخبات لشهر سبتمبر الجاري.



واكتمل الـ 24 مقعدا في بطولة العالم روسيا 2022 بعد انتهاء كافة التصفيات، إذ يتأهل أول 12 منتخبا في التصنيف العالمي إلى بطولة العالم لاستكمال المقاعد المتبقية.