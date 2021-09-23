القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تلقت جماهير الأهلي صدمة جديدة من فريقها، بعد خسارته لدرع الدوري الذي ذهب للزمالك في الأمتار الأخيرة، بخسارة كأس السوبر المصري المؤجل من الموسم قبل الماضي لصالح فريق طلائع الجيش بقيادة المدرب عبدالحميد بسيوني، الذي فرض أسلوبه الدفاعي طوال 120 دقيقة على الجنوب أفريقي موسيماني، وصولا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهم 3-2 بعد ان نجح حارس مرماهم المتألق محمد بسام في التصدي لثلاث ركلات من نجوم «المارد الأحمر» بدر بانون ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف رغم نجاح الحارس محمد الشناوي في صد ركلتي ترجيح الا أن زملاءه فشلوا بشكل غريب في ترجمة ركلاتهم الترجيحية.



وبذلك اقتنص طلائع الجيش أول ألقابه على الإطلاق وأصبح خامس فريق يحسم هذه البطولة عبر تاريخها منذ انطلاقها عام 2001، حيث يعد الأهلي صاحب الرقم القياسي لها بواقع 11 لقبا وخلفه الزمالك بـ4 ألقاب، فيما كان نصيب كل من حرس الحدود والمقاولون العرب لقب واحد لكل منها.



وفور خسارة اللقب، قرر رئيس النادي محمود الخطيب معاقبة لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة موسيماني بغرامة 300 الف جنيه لكل منهم، حيث جاء في البيان الرسمي للنادي: «انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، ومن مدير الكرة وكل عضو في الجهازين الفني والإداري، كما تقرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره».