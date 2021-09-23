الدوحة - فريد عبدالباقي

فجّر نادي الشمال الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على فريق قطر بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد خليفة الدولي في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري القطري لكرة القدم.



وسجل هدفي الشمال المحترف الأردني بهاء فيصل (ركلة جزاء في الدقيقة 25)، والعراقي أمجد عطوان في الدقيقة 36، فيما سجل هدف نادي قطر المدافع الجزائري جمال بلعمري في الدقيقة 81.



وبذلك، حقق الشمال فوزه الأول بعد خسارتين في أول جولتين، ليحصل على أول 3 نقاط، فيما مُني فريق قطر بالخسارة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.



وفي مباراة ثانية، تقاسم فريقا أم صلال والأهلي نقاط المباراة بتعادلهما إيجابيا (1-1)، افتتح المهاجم العراقي أيمن حسين التسجيل لأم صلال في الدقيقة الثالثة، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق النيجيري باتريك إيزي في الدقيقة 87.



وفي مباراة ثالثة، قاد التونسي يوسف المساكني فريقه العربي لاقتناص فوز غال على السيلية بهدف نظيف أحرزه في الدقيقة 83، ليرفع العربي رصيده إلى 6 نقاط، ويتجمد رصيد السيلية عند 3 نقاط.



هذا، وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملاعب إقامة مباراتي منتخب قطر الأول لكرة القدم أمام منتخبي البرتغال وأيرلندا المقرر لها 9 و12 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



حيث يلعب منتخب قطر (بطل آسيا) مباراته أمام البرتغال على ستاد «الغارفي»، ويلعب أمام أيرلندا على ستاد «أفيفا».