القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعادت لجنة التخطيط في النادي الأهلي فتح ملف ضم مدرب عام مصري إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لتعويض رحيل الجنوب أفريقي كيفين جونسون، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي، إذ ترغب اللجنة في ضم مدرب عام جديد يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين ويكون حلقة الوصل بين المدير الفني واللاعبين وتكون لديه القدرة على مساعدة المدرب في النواحي الخططية والتكتيكية.



إلى ذلك، يجهز موسيماني، المحترف الجديد الموزمبيقي ميكيسوني للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام إنبي غدا السبت في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، والتي ستجمعهما على ستاد الإسكندرية، علما انه شارك بديلا في مباراة طلائع الجيش بالسوبر المصري والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح وظهر بشكل مرض، لكن ينقصه الانسجام وارتفاع معدل لياقته البدنية مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.



من جهة أخرى، علق قائد الزمالك محمود عبدالرازق «شيكابالا» على قرار خفض العقوبة الخاصة به من لجنة التظلمات باتحاد الكرة بانه قد يلجأ للتظلم لدى الاتحاد الدولي لإلغاء العقوبة نهائيا.



وكانت لجنة التظلمات أصدرت قرارها بتخفيض عقوبة إيقاف شيكابالا من 8 أشهر إلى 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه فقط بدلا من 500 ألف، وأيضا تأكيد عقوبة زميله حازم إمام، بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.



هذا، وأسفرت انتخابات رابطة الأندية لدوري القسم الأول على اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة ومعه عماد متعب نائبا وعضوية كل من ثروت سويلم وعامر حسين ووصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت، ومن المقرر أن تعقد الرابطة اجتماعها الأول لانتخاب المكتب التنفيذي للرابطة.



إلى ذلك، أكد المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام البدري، في أول ظهور إعلامي له بعد القرار انه كان واثقا من قدرة المنتخب على استكمال مسيرة التأهل لمونديال قطر 2022 رغم التأخر في مشوار التصفيات، وأيضا المنافسة على كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون يناير المقبل، إلا أن اللجنة الثلاثية وجهت إليه ولجهازه المعاون خطاب الشكر من دون مبرر، رغم أن الجميع متفق على أن المنتخب واجه ظروفا غير عادلة في هذه التصفيات بتلاحم موسمين، ومشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي أفريقيا، وبالتالي لم تكن هناك مساحات زمنية لتحضير المنتخب والاستعداد بقوة لتصفيات المونديال، مضيفا انه لا يعلم سبب قرار عزله بعد عامين من توليه المسؤولية، وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش بدلا منه، والذي يتقاضى 3 أضعاف ما كان يتقاضاه.



وفي مفاجأة أخرى، كشف الحكم الدولي المعتزل قبل أيام جهاد جريشة أن جمال الغندور وعصام عبدالفتاح كانا السبب في استبعاده من قائمة نخبة التحكيم، وبالتالي عدم مشاركته في كأس العالم 2022.



وظهر جريشة إعلاميا امس وبين أن جمال الغندور وضعه في الترتيب الثالث في قائمة النخبة، فيما قام عبدالفتاح بإخطار مسؤولي «فيفا» أن ترتيبي الثالث في القائمة الدولية وليس الأول فتم استبعادي، مضيفا أن عبدالفتاح حاربه بقوة في التحكيم، حيث قام بإهداء فيديو لقاء المقاصة لرئيس لجنة حكام «فيفا» لكشف الأخطاء التي وقعت فيها بمحض الصدفة خلال اللقاء.