الدوحة - فريد عبدالباقي



قدم نادي الريان القطري لاعبه الجديد الكولومبي خاميس رودريغيز (30 عاما)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس في ستاد أحمد بن علي أحد ملاعب مونديال قطر 2022.



وكان نادي الريان قد أعلن تعاقده مع رودريغيز القادم من صفوف إيفرتون بطلب من مدربه الفرنسي لوران بلان، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في قطر بنهاية الشهر الجاري.



وبذلك، أكمل الريان عقد المحترفين في صفوفه للموسم الحالي، لينضم خاميس إلى الجزائري ياسين براهيمي، والإيفواري يوهان بولي، والكاميروني فرانك كوم، والإيراني شجاع خلیل‌ زاده.



هذا، وحسم السد «كلاسيكو» الكرة القطرية، بفوزه على الريان 4-2، في ختام الجولة الثالثة حيث سجل رباعية حامل اللقب كل من حسن الهيدوس، والجزائري بغداد بونجاح، والغاني أندريه أيو وأكرم عفيف في الدقائق (4 و21 و24 و58)، فيما سجل هدفي الريان هاشم علي وعبدالعزيز حاتم في الدقيقتين (45+2 و49).



وبهذه النتيجة حافظ السد على وجوده في صدارة الترتيب بالتساوي مع الدحيل بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط فيما تجمد رصيد الريان عند نقطتين في المركز العاشر.



وفي مباراة ثانية، ألحق الدحيل وصيف النسخة الماضية بفريق الغرافة الهزيمة الأولى بالفوز عليه 3-1، ليرفع الدحيل رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد الغرافة عند 6 نقاط، وفي مباراة ثالثة، تمكن الوكرة من تحقيق أول انتصار على حساب مضيفه الخور بنتيجة 2-1، وبذلك قفز الوكرة 5 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط، فيما يتلقى الخور خسارته الثانية ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة احتل بها المركز الحادي عشر وقبل الأخير.