بيروت - ناجي شربل



تقام السبت 4 مباريات في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم لنوادي الدرجة الأولى، حيث يلتقي في أقواها العهد حامل اللقب 7 مرات مع البرج الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون. حيث يملك الأول ثلاث نقاط من فوز على طرابلس، وله مباراة مؤجلة مع شباب البرج. فيما للبرج 4 نقاط من فوز على الأنصار افتتاحا ثم تعادل مع التضامن صور، علما أن العهد يفتقد مدافعه نور منصور المصاب بخلع في الكتف في لقاء المحرق البحريني في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي التي أقيمت الاثنين الماضي.



وفي التوقيت ذاته، يلتقي شباب الساحل وطرابلس الرياضي على ملعب نادي العهد على طريق المطار. ويملك الساحل 4 نقاط من تعادل مع الاخاء الأهلي عاليه وفوز كبير على الصفاء بخماسية، مقابل نقطة لطرابلس من تعادل مع النجمة الأسبوع الماضي.



وعلى ملعب صور البلدي، يستقبل التضامن صور صاحب النقطتين من تعادلين مع شباب البرج والبرج، الحكمة بيروت صاحب الثلاث نقاط من فوز على سبورتنغ افتتاحا ثم خسارة أمام الأنصار بثلاثية في المرحلة الثانية.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي، يلتقي في الساعة الرابعة الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي وسبورتنغ بطل نوادي الدرجة الثانية الموسم الماضي، في لقاء تميل فيه الكفة لصالح الفريق الأخضر.



وتختتم المرحلة الأحد بمباراتين تجمع الاولى الصفاء والاخاء الأهلي عاليه الساعة الثالثة والنصف على ملعب بحمدون، إذ يتطلع الصفاء لمحو صورته المهزوزة التي ظهر فيها أمام الساحل الأسبوع الماضي بعد التعادل أمام النجمة افتتاحا، في حين يسعى الاخاء الأهلي لمواصلة جمع النقاط والبالغة 4 من تعادل مع الساحل وفوز على سبورتنغ، فيما يحتضن مجمع فؤاد شهاب الساعة الرابعة بعد الظهر مباراة قوية بين شباب البرج والنجمة الساعي الى هز الشباب وتحقيق فوز أول في المسابقة بعد تعادلين.