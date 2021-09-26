القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعلن اليوم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أسماء لاعبي المنتخب الذين سينضمون لمعسكر برج العرب اعتبارا من الغد، والذي تتخلله مباراة تجريبية أمام منتخب ليبيريا الخميس المقبل، قبل مواجهة المنتخب الليبي في 8 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على أن يتواجها مجددا ضمن الجولة الرابعة في 11 أكتوبر بمدينة بنغازي.



ويتصدر المنتخب الليبي المجموعة السادسة في هذه التصفيات برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر برصيد 4 نقاط.



وحرص كيروش على حضور مباراة بيراميدز وسموحة مساء أول من أمس في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر والتي نجح بها بيراميدز في تخطى سموحة بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى ربع النهائي.



إلى ذلك، تقرر بصفة نهائية إقامة مباراة المنتخب مع نظيره الليبي بدون جمهور.