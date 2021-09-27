الرياض - خالد المصيبيح



انتهت الجولة السادسة من الدوري السعودي، حيث استمر الاتحاد في الصدارة برصيد 13 نقطة على الرغم من خروجه متعادلا في ملعبه أمام ضيفه التعاون، حيث لم يشفع للاتحاد الحضور الجماهيري الكثيف الذي حضر منتشيا بصدارة الفريق وفوزه الأخير على النصر في الرياض إلا أن التعاون أجاد التعامل مع المباراة والحد من اندفاع لاعبي الاتحاد وخرج بنقطة تعتبر ثمينة خارج قواعده وإن ظل آخر الترتيب بـ 3 نقاط فقط.



وليس بعيدا عن التعاون أيضا أكمل الأهلي سلسلة نتائجه السلبية بخسارة أولى بعد 5 تعادلات، وذلك أمام مستضيفه الفيحاء راسما أكثر من علامة استفهام حول وضعه في المسابقة باحتلاله المركز 12 رغم انه أبرم عدة صفقات جديدة لكنها لم تظهر بالشكل الذي يتمناه أنصاره حتى الآن، وتظل الجولة المقبلة الجمعة المقبل التي تشهد لقاء «كسر عظم» مع الغريم الاتحاد الفرصة الأخيرة لتعويض جمهوره عما يحدث.