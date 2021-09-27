بيروت ـ ناجي شربل



للأسبوع الثاني تواليا، حقق شباب الساحل فوزا عريضا في الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، على حساب طرابلس الرياضي 4-1 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب نادي العهد على طريق المطار في المرحلة الثالثة، حيث سجل للساحل اللاعب فضل عنتر «سوبر هاتريك» بعد ثلاثيته الأسبوع الماضي في مرمى الصفاء (فاز شباب الساحل 5-0)، ليرفع رصيد فريقه الى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين مني طرابلس بخسارة ثانية بعد أولى أمام العهد افتتاحا، ثم تعادل أمام النجمة الأسبوع الماضي.



ومن ملعب صور البلدي، عاد الحكمة بيروت بالنقاط الثلاث من مباراته ومضيفه التضامن صور، بفوز صعب بهدف نظيف سجله حسن ترمس، ليرفع الحكمة رصيده الى 6 نقاط، معوضا سقوطه الأسبوع الماضي أمام الأنصار بثلاثية بيضاء، في حين تجمد رصيد التضامن عند نقطتين من تعادلين، بعد أن تلقى خسارته الأولى.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، تعادل البرج والعهد 1-1، اذ منح حسين العوطة التقدم للبرج وأدرك محمد قدوح التعادل للعهد صاحب السبعة ألقاب في الدوري، ورفع البرج رصيده الى 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما بلغ رصيد العهد 4 نقاط من فوز وتعادل، وله مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية مع شباب البرج.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي مع سبورتنغ بطل نوادي الدرجة الثانية سلبا، وهو التعادل الأول للأنصار بعد خسارة وفوز ليرفع رصيده الى 4 نقاط، في حين انتزع سبورتنغ نقطته الأولى في مصاف نوادي الدرجة الأولى.



وتشهد البطولة راحة لثلاثة أسابيع لانشغال المنتخب الوطني بمباراتيه أمام العراق وسورية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.