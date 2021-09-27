القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أعلن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استدعاء 24 لاعبا محليا لمعسكر قبل مباراة ليبيريا الودية الخميس المقبل بملعب الجيش ببرج العرب، استعدادا لمواجهتي ليبيا في 8 و11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.



وطالب كيروش الذي حل بدلا من حسام البدري المقال من منصبه، بحصول اللاعبين المختارين على يومي راحة قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب الثلاثاء المقبل، موجها شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.



وبرزت وجوه جديدة في التشكيلة على غرار جناح بيراميدز إبراهيم عادل، وحارس فاركو والمنتخب الأولمبي محمد صبحي ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش وزميله في الهجوم أحمد سمير، وفي ما يلي القائمة:



حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو).



الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبدالشافي (الزمالك)، محمود حمدي «الونش» (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي).



الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي «أفشة» (الأهلي)، عبدالله السعيد (بيراميدز).



الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد «زيزو» (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش).



فيما ضمت القائمة المبدئية للمحترفين: محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، أحمد حسن «كوكا» (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي مرسي (إيبسويتش)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني ملطية سبور التركي).



الى ذلك، تأهل الأهلي حامل اللقب الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوز صعب على انبي 1-0 في اللقاء المؤجل بينهما من الدور ثمن النهائي، حيث انتظر «المارد الأحمر» حتى الدقيقة 74 ليسجل هدف الفوز عن طريق البديل صلاح محسن من هجمة منظمة انتهت بتمريرة محمد مجدي «أفشة» سددها على يسار الحارس محمود جاد.



وسيطر الأهلي على شوطي المباراة واهدر مهاجموه محمد شريف ومحمود عبدالمنعم «كهربا» والعائد من الإعارة أحمد عبدالقادر فرصا عدة بسبب الرعونة والتسرع أمام مرمى إنبي الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة نادرة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي، وبذلك ضرب الأهلي موعدا في ربع نهائي البطولة مع بيراميدز الذي كان حجز بطاقته الجمعة بفوزه على سموحة 3-1.



وبعد الفوز، قال المدير الفني للفريق موسيماني: «الفارق بين لقاء اليوم ومباراة طلائع الجيش، أننا سجلنا ونجحنا في تحقيق الفوز، فقد كنا في اللقاء السابق الأفضل وأهدرنا العديد من الفرص وسيطرنا على مجريات اللعب».



واضاف: «سنقوم بإجراء تصحيح من أجل حصد لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، ونقاتل من أجل تحقيقه لقد كان مؤلما للغاية فقدانه، لكن هذا ما يمر به الأبطال».



وتأكيداً على حديث موسيماني، قال مدير المنتخب وائل جمعة، إن كيروش تابع مباريات كأس مصر والسوبر، مؤكدا أن معظم اللاعبين بعيدين عن مستواهم لأسباب مختلفة، كما أن لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز يعانون من الإجهاد، ولكن كيروش يرفض الأعذار».



وأضاف أن محمد صلاح نجم ليفربول تحدث معه وطلب تأكيد الحجز للحضور إلى مصر للمشاركة في مباراتي ليبيا، وتابع: «لدينا ارتباطات قوية في الفترة المقبلة، ويجب أن تمنح رابطة الأندية الأولوية للمنتخب عند تحديد شكل الدوري الجديد».