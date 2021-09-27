الدوحة - فريد عبدالباقي



فاجأ المدرب الفرنسي لنادي الريان القطري لوران بلان الجميع باستبعاد نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز من حسابات إشراكه أساسيا في لقاء الخور المقرر له في الـ 7:30 مساء اليوم بتوقيت الكويت على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وذلك في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم.



وكان نادي الريان تعاقد مع اللاعب خاميس لمدة 3 مواسم، قادما من صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويخشى المدرب لوران بلان من الدفع به أساسيا في لقاء اليوم أمام الخور عدم ظهوره بصورة جيدة، وذلك لعدم جاهزيته البدنية لغيابه عن الملاعب فترة طويلة.



ويتطلع فريق الريان إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام السد في كلاسيكو الكرة القطرية 2-4، في اقتناص النقاط الثلاث أمام الخور، حيث يمتلك الريان في رصيده نقطتين، بينما يتذيل الخور جدول الترتيب بنقطة واحدة.



وتشهد الجولة الرابعة اليوم، إقامة مباراتين، البداية ستكون بلقاء الغرافة وأم صلال المقرر في الـ 4:45 مساء على ستاد خليفة الدولي.



ويدرك نادي الغرافة أن الخسارة اليوم تعني ابتعاده نسيبا عن المنافسة على صدارة الدوري، وذلك بعد أن تلقى خسارة أمام الدحيل 1-3 في الجولة الثالثة، وليتجمد رصيده عند 6 نقاط، وبالتالي فهو مطالب باستعادة الثقة والتوازن من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو القمة.



في المقابل، يتطلع فريق أم صلال إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري، خاصة أنه بات ملك التعادل حتى الآن في المسابقة، حيث حقق التعادل في 3 مباريات، ولم يحقق أي فوز مع مرور 3 جولات.



وفي مباراة أخرى اليوم، يسعى فريق الوكرة المنتشي إلى تخطي عقبة الأهلي عند مواجهته في الـ 7:30 مساء على ستاد خليفة الدولي، حقق الوكرة فوزا غاليا على الخور في الجولة الماضية ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، في حين يدخل الأهلي لقاء اليوم ولديه نقطتان، نجح في خطف نقطة التعادل في الجولة الثالثة أمام أم صلال 1-1 في الرمق الأخير من عمر المباراة.