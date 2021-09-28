الدوحة - فريد عبدالباقي



حفلت انطلاقة الجولة الرابعة من الدوري القطري لكرة القدم بالإثارة والغزارة التهديفية، حيث تمكن فريق السد، حامل اللقب، من تحقيق فوز كاسح على الشمال الوافد الجديد على الدوري بنتيجة 7-2، فيما قاد المهاجم الكيني مايكل أولونغا فريق الدحيل لتحقيق انتصار كبير على السيلية بنتيجة 5-0، عزز العربي فرصة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بفوزه على قطر 2-0.



اعتلى السد صدارة الدوري بفوزه على الشمال 7-2، سجل أهداف حامل اللقب علي أسد (10) والجزائري بغداد بونجاح (هدفين) في الدقيقتين (13 و90) والغاني أندريه آيو (15)، والبرازيلي ماتياس ناني بالخطأ في مرماه (54)، يوسف عبدالرزاق (57)، ورودريغو تاباتا (86)، وسجل هدفي الشمال محسن اليزيدي وخليفة المالكي في الدقيقتين (12 و87).



وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وتجمد رصيد الشمال عند 3 نقاط.



وفي مباراة ثانية، دخل الكيني مايكل أولونغا تاريخ الدوري القطري من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب بديل يسجل 5 أهداف في شوط واحد، وذلك بعد أن شارك في الشوط الثاني كبديل أمام السيلية، مسجلا أهدافه الخمسة في الدقائق (54 و62 و68 و79 و85).



وبذلك رفع الدحيل رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، وبقي السيلية عند 3 نقاط.



وفي مباراة ثالثة، حقق العربي فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم، عقب انتصاره على قطر 2-0، أحرزهما الإيراني مهرداد محمدي (ركلة جزاء) والغابوني آرون بوبيندزا في الدقيقتين (41 و51).



ورفع العربي رصيده إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد قطر عند نقطة واحدة.



هذا، ويترقب مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم جمال بلماضي التقرير الطبي لمدافع نادي قطر جمال بلعمري بعد أن تعرض لإصابة قوية في لقاء العربي.



ودخل بلعمري في نوبة بكاء أثناء قيام الجهاز الطبي بإسعافه، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها وقد تهدد مشاركته مع منتخب الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.