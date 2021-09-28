القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكد عضو رابطة الأندية المصرية ورئيس لجنة المسابقات، عامر حسين، أن المكتب التنفيذي الحالي للرابطة عمره سنة واحدة، ومع الموسم الجديد، العام المقبل، سيتم اختيار مكتب تنفيذي جديد من قبل الأندية.



كما ألمح عامر الى احتمالية إلغاء كأس مصر للموسم المنتهي، إذا لم توافق الأندية على استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين، أثناء بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون في يناير المقبل، وان الكرة الآن في ملعب الأندية، لأن برنامج المنتخب المصري مزدحم جدا خلال الشهور الثلاثة المقبلة.



يذكر ان بطولة كأس مصر توقفت عند دور الـ 8 للأهلي وبيراميدز، والفائز منهما يلاقي بتروجيت في نصف النهائي، بينما تأهل لنصف النهائي بالفعل فريقا الزمالك وأسوان، وقد توقفت المسابقة بسبب ارتباطات المنتخب المصري الذي بدأ معسكر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وعن بداية الدوري الدوري المصري الجديد فستكون يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد نهاية ارتباط المنتخب والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، وهناك 3 سيناريوهات لشكل البطولة ستتم مناقشتها مع الأندية، وهي الإبقاء على النظام الحالي أو دوري المجموعتين أو دوري الدور الواحد، ويجب أن نأخذ المباريات الأقل، والأفضل من حيث عدد المباريات سيكون التصور الثالث وهو لعب الدوري من دور واحد، ثم نأخذ الأندية أصحاب الـ 8 مراكز الأولى وتلتقي ببعضها لتحديد البطل في إجمالي مباريات 24 مباراة، وأصحاب الـ 10 مراكز الأخرى سيلعبون لتحديد الهابطين بإجمالي 26 مباراة.



غداً.. انطلاق «عربية السلة»



إلى ذلك، أتم نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ترتيبات استضافة البطولة العربية للأندية لكرة السلة رقم 33، التي تنطلق غدا وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة 18 ناديا عربيا، حيث تم تقسيمها إلى 4 مجموعات تقام مبارياتها على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد، وعلى صالة برج العرب الجديدة.



وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري (حامل اللقب ومستضيف البطولة)، البليدة الجزائري، الميناء اليمني، واتحاد الفتح المغربي.



المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي، اليرموك الكويتي، الوكرة القطري، اليوناني السوداني، والزهراء التونسي.



المجموعة الثالثة: الأهلي المصري، وداد بوفاريك الجزائري، شعب حضرموت اليمني، والفتح السعودي.



المجموعة الرابعة: بيروت اللبناني، البطائح الإماراتي، الكويت الكويتي، الغرافة القطري، والمنامة البحريني.