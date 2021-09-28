بيروت - ناجي شربل



حقق النجمة فوزه الأول على شباب البرج 5-0، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري اللبناني لكرة القدم.



وسجل للنجمة الذي رفع رصيده الى خمس نقاط من فوز وتعادلين، خالد تكه جي (2) ومهدي الزين ومحمود سبليني ومحمد غدار في الدقائق 3 و76 و39 و50 و85.



في حين استقر رصيد شباب البرج على نقطة واحدة من تعادل، وله مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية مع العهد حددت الخميس المقبل. وهذا الفوز الأول لـ «النبيذي» تحت قيادة مديره الفني السوري ماهر البحري، الذي تولى مهامه قبل أقل من أسبوعين.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، تجاوز الصفاء سقطته بخماسية أمام شباب الساحل الأسبوع الماضي، وفاز بـ 10 لاعبين على الاخاء الأهلي عاليه بهدف نظيف سجله محمد زين طحان.



ورفع الصفاء رصيده الى 4 نقاط، تماما مثل الاخاء الأهلي عاليه الذي عانى خسارته الاولى في المسابقة.