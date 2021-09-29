الدوحة - فريد عبدالباقي



طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس تذاكر منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي ستقام في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبــا، وذلــك عبــر موقـعـــه الإلكتــروني:



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إلى ذلك، حقق الغرافة الفوز على أم صلال بهدف نظيف سجله شيخ دياباتي في الدقيقة 51، في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري، بهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد أم صلال عند 3 نقاط، في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى، تعادل فريقا الوكرة والأهلي سلبيا، ورفع الوكرة رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما حصد الأهلي النقطة الثالثة ليحتل المركز السابع.



وفيما تقاسم فريقا الريان والخور نقاط مباراتهما بعد تعادلهما 2-2، في المباراة التي شهدت تسجيل المهاجم المغربي للخور إسماعيل الحداد أسرع هدف في الدوري القطري هذا الموسم، جاء هدفه في مرمى الريان بعد مرور 32 ثانية، ليتجاوز الدولي العراقي السابق يونس محمود، الذي سبق أن أحرز هدفا بعد 35 ثانية، وجاء في المركز الثاني كأسرع هدف في الدوري القطري بعد أن سجل محمد صلاح النيل هدفا لفريقه العربي في مرمى الشحانية خلال دوري موسم 2019، بعد مرور 9.24 ثوان فقط ليدخل تاريخ المسابقة.